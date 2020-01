SHOWBIZ • 10 Ene 2020 - 08:35 AM

Beyoncé y Jay Z acapararon todas las miradas el pasado domingo en la gala de los Globos de Oro a pesar de que solo ella estaba nominada a uno de esos galardones y finalmente no se hizo con el premio, por llegar una hora tarde y llevando su propia bebida sin importarles aparentemente que el evento estuviera patrocinado por Moët & Chandon y hubiera botellas de ese champán en todas las mesas a disposición de los asistentes.

El famoso matrimonio prefirió consumir el de la marca Ace of Spades propiedad del rapero mientras presenciaban el desarrollo de la ceremonia y no tuvieron ningún reparo en compartir varias copas con las celebridades que se encontraban en los asientos vecinos, entre las que se incluían Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Ambas tuvieron la oportunidad de probarlo y parece que les encantó porque ahora la última ha recibido en su casa una caja cortesía de Beyoncé y Jay Z.

Publicidad

"Acabo de llegar a casa desde Nueva York y me he encontrado con las flores más bonitas que os podáis imaginar y una caja de champán de Ace of Spades", ha explicado la oscarizada actriz a través de su cuenta de Instagram, donde ha mostrado además la nota que acompañaba el paquete y en la que ponía únicamente: "Un poco más de agua, de Jay y Bey".

Su madre Betty y ella no han tardado en dar buena cuenta de ese regalo aunque solo fueran las once y media de la mañana. "Betty le ha dado el visto bueno. Es delicioso", ha prometido Reese.