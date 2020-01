SHOWBIZ • 13 Ene 2020 - 03:31 PM

Los seguidores de Chiquis Rivera se quedaron un tanto alarmados después de percatarse de que la cantante lucía un ojo morado en varias de sus últimas Stories de Instagram sobre el que no había hecho ningún comentario.

Al final, en vista de las teorías a cada cual más alarmante que estaban comenzando a circular al respecto, ella ha acabado por aclarar qué le ha sucedido en otro vídeo compartido en esa misma plataforma en el que ha confesado que todo se trata de un desafortunado efecto secundario de un procedimiento estético.

"Aclarando a la gente que está diciendo, comentando o pensando que alguien me pegó, o que me peleé con alguien. No, Lorenzo, no me pegó, ¿verdad, baby?", ha afirmado en referencia a su marido en una grabación en la que aparece muy sonriente y calmada. "Nada que ver. Es por algo que me quise hacer y, como dicen por ahí, la belleza cuesta y este fue el resultado".

Por otra parte, la celebridad ha querido restar importancia a ese pequeño incidente insistiendo en que no tardará en recuperarse y lucir un rostro más fresco que antes.

"Este es el resultado y la verdad que no me molesta para nada porque el maquillaje lo puede cubrir y el otro lado está genial. En cuanto el morado se me vaya, se va a ver bien", ha prometido.