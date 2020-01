View this post on Instagram

#AboutYesterday 💜 Gracias @elgordoylaflaca por recibirnos!!! Que lindo volverlos a ver... 💜💜💜💜💜💜💜 @miraquienbaila Mañana Domingo a las 8pm por @univision Los esperamos!!! 💜💃🏻🕺🏻💜