La cantante Pink y su marido Carey Hart, padres de los adorables Willow (8) y Jameson (3), nunca se han destacado precisamente por ser un matrimonio convencional, por lo que no debería resultar demasiado sorprendente que, en lugar de optar por una celebración algo más tradicional, los dos enamorados decidieran disfrutar de un trepidante viaje en motocicleta por las carreteras de California para celebrar sus 14 años como pareja casada.

"Nos fuimos de ruta con las motos. Llegamos hasta Ojai y pasamos unos días dentro de una casa móvil. La verdad es que fue muy divertido", ha revelado la estrella de la música en conversación con el portal de noticias 'Entertainment Tonight', al que también ha confesado una de las grandes ventajas que para ella se desprenden de una relación sentimental tan longeva como la suya.

"Me encanta formar parte de una familia que ya ha acumulado tantos buenos recuerdos, y lo mejor de todo es que Carey me ayuda a recordar aquellos que se me olvidan. Me viene muy bien que sepa mejor yo qué ha estado pasando en mi vida", ha añadido en tono jocoso.

Hace solo cinco días, la afamada intérprete se deshacía en alabanzas hacia el expiloto profesional al tiempo que conmemoraba, en las redes sociales, los casi quince años que han pasado desde su romántica boda y, por tanto, desde el inicio de la etapa más feliz y satisfactoria de sus vidas.

"Han pasado tantos años... Llevamos en esto mucho tiempo, cariño, no es perfecto pero me siento afortunada de compartirlo contigo. Amo a nuestra familia, gracias por caminar delante de mí, a mi lado, y detrás de mí cuando ha tocado. Eres un hombre de los pies a la cabeza, Carey Hart, y eres mi roca", reza el conmovedor mensaje que le dirigió en Instagram días atrás.