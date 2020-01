EFE • 15 Ene 2020 - 09:32 AM

La familia del cantante puertorriqueño Luis Fonsi está de luto por la muerte de su suegro, el padre de la modelo española Águeda López, según anunció ella misma este martes en las redes sociales.

"Hoy hace dos semanas desde que te fuiste y no sé acostumbrarme a que ya no estés. Acepté la voluntad de Dios y entendí que es Ley de Vida, pero eso no hace que me duela menos", escribió López en Instagram al publicar una foto del sol cayendo sobre el mar.

Publicidad

Se trata de la primera confirmación de la familia sobre el fallecimiento del padre de la española.

"Un amigo me dijo que la pena de perder a un padre nunca se va, que sólo aprendes a vivir con ella. Y aquí voy papá. Un día a la vez. 1.01.2020”, concluyó la exMiss Toledo 2000 y madre de Mikaela y Rocco, los dos hijos del artista puertorriqueño.

Las primeras señales de que algo sucedía en la familia las había dado el propio Fonsi al publicar una foto en la que se le veía cabizbajo con un mensaje que decía: "Ha sido un comienzo a este 2020 lleno de retos y pruebas. Situaciones difíciles a nivel personal y todo el dolor que está atravesando mis hermanos boricuas”.

Ahora se sabe que sus palabras se referían al fallecimiento de su suegro en España y a la serie de sismos que han sacudido a Puerto Rico, su país natal.

"Estos son los momentos donde uno tiene que llenarse de fuerza, de fe y simplemente echar pa’ lante. Va a ser un gran año, vamos a estar bien y vamos a salir de esto. Recuerden que el mundo pertenece a los optimistas. Yo no me voy a dar por vencido, y tú? Let’s go!!!" (sic), manifestó.

Fonsi comenzará este domingo la segunda temporada de la versión estadounidense de La Voz en español, que se transmite por la cadena Telemundo.