Desde que empezara a destacarse como una de las colaboradoras más influyentes y queridas del programa vespertino 'Viva la Vida', una presencia televisiva ganada a pulso gracias a la arrolladora personalidad que ya desplegó durante su participación previa en 'Gran Hermano Dúo', Irene Rosales no ha dejado de recibir, al mismo tiempo, críticas constantes por parte de aquellos trolls de internet que no soportan el éxito ajeno.

Aunque ella no suele prestar demasiada atención a los reproches o burlas que le dirigen sus detractores con más frecuencia de la aceptable, la esposa de Kiko Rivera sí que aprovecha ocasionalmente esas circunstancias para lanzar poderosos mensajes de autoafirmación en las redes sociales, los cuales le sirven además para ofrecer útiles lecciones de amor propio a su base de seguidores.

"Tú no necesitas ser aceptado por otros. Solo necesitas aceptarte a ti mismo", reza el escueto pero demoledor consejo que ha brindado a sus incondicionales a través de su cuenta de Instagram, a la que ha añadido una instantánea en blanco y negro que la retrata pensativa y, lo más sorprendente de todo, también en ropa interior.

El desnudo parcial de la nuera de Isabel Pantoja, madre de las pequeñas Ana y Carlota junto a su marido, no es sin embargo casual ni gratuito, ya que está íntimamente ligado a una de las batallas que ha venido librando de forma recurrente desde hace un par de años: la que le enfrenta a todos aquellos que le afean -directa o indirectamente- que no se esfuerce más por ajustarse a los estrictos cánones de belleza derivados del mundo del entretenimiento.

"Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas creéis que estoy embarazada y tengo que deciros que no. Simplemente tengo un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto pero estoy súper feliz y orgullosa de mi cuerpo, no quiero o pido más", se dirigía en una ocasión a los internautas.