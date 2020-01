SHOWBIZ • 17 Ene 2020 - 02:11 PM

Tras sendos romances fallidos con el rapero G-Eazy y con el roquero Yungblud, la cantante Halsey, de 25 años, parece haber llegado a la conclusión de que le resultaría más adecuado buscar a su próximo interés amoroso fuera de la industria discográfica a la que ella, por supuesto, también pertenece.

Y es que como ha "aprendido" de esas extintas relaciones, las más mediáticas de su historial amoroso, compartir profesión con sus parejas le ha impedido, por regla general, desconectar debidamente de sus obligaciones laborales, así como de otras estresantes dinámicas del sector.

"He aprendido que no es muy recomendable para mí salir con otros músicos, ya que en ese caso el trabajo te persigue allá adonde vayas. Ahora mismo, en lo que a mi vida personal se refiere, preferiría poder irme a casa con alguien al que quiera, con el que pueda pasar tiempo sin hablar todo el rato de las cosas que tenemos en común por nuestros trabajos", ha asegurado la intérprete al diario The Sun.

De la misma forma, la estrella del pop se ha marcado como principal objetivo para el año que acaba de comenzar, en lo que a su ámbito más íntimo se refiere, eso sí, dotar de mayor secretismo a sus futuros noviazgos y, asimismo, dejar de comportarse en función de ciertas convenciones sociales o del criterio de terceras personas.

"Una buena amiga mía, una artista a la que se ha criticado demasiado por salir con muchas personas, me dijo hace poco: 'Ashley [nombre real de la artista], tienes que vivir tu p**a vida a tu manera e ignorar lo que digan los demás sobre ti o tus decisiones. Lo que tengo muy claro es que ahora me voy a guardar para mí los detalles de mis relaciones románticas", ha revelado en la misma conversación.