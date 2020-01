SHOWBIZ • 22 Ene 2020 - 09:09 AM

La cantante Georgina ha publicado un vídeo francamente hilarante en su perfil de Twitter para dar a conocer una de las anécdotas que marcaron, el pasado lunes, su asistencia a la ceremonia de entrega de los recién creados premios Odeón de la música: una gala que tuvo lugar en la ciudad de Madrid y que ya ha venido recibiendo fuertes críticas por los problemas técnicos y de organización que allí se sucedieron.

En la citada grabación, tomada cuando la intérprete venezolana se encontraba todavía en la alfombra roja, esta aparece sonriente y mostrando a la cámara la guía tan particular que recibieron los reporteros y fotógrafos congregados en el evento para poder identificar a los invitados: curiosamente, junto a su nombre no se hallaba su foto sino la de la modelo Georgina Rodríguez.

"La Georgina que fue a los @PremiosOdeon es la que sale en @Spotify. Mil perdones a los periodistas que esperaban en la alfombra roja a la guapísima y espectacular @GeorginaGuez, seguramente estaría acompañando a su señor esposo @Cristiano a algún evento deportivo", ha bromeado la cantautora en su publicación de Twitter.

La Georgina que fue a los @PremiosOdeon de la música es la que sale en @Spotify. Mil perdones a los periodistas que esperaban en la alfombra roja a la guapísima y espectacular @GeorginaGuez, seguramente estaría acompañando a su señor esposo @Cristiano a algún evento deportivo😅💕 pic.twitter.com/QimdkRNGHR — Georgina (@georginamusica) 22 de enero de 2020

"Todo el mundo estaba un poco perdido porque estaban esperando a esta Georgina... ¡Lo siento, Georgina, soy yo!", asegura Georgina en la propia grabación y sin poder contener la risa.

Por si todavía hubiera alguien que piense que Georgina, la intérprete, se ha tomado tan divertida confusión como una especie de desaire personal, solo hay que echar un vistazo al mensaje que ha compartido posteriormente en la misma red social para comprobar que ese no es ni mucho menos el caso. "Ojo, que es muy fácil equivocarse si las dos somos igual de guapas y tenemos el mismo nombre. No es la primera vez que me pasa algo así. No es más que una anécdota. Estoy muy agradecida y me complace haber sido parte de la primera edición de los premios Odeón", ha asegurado.