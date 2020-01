SHOWBIZ • 23 Ene 2020 - 09:14 AM

A lo largo del último año y medio, la pareja formada por Paula Echevarría y Miguel Torres ha ido dejando de lado y poco a poco el secretismo con el que gestionaban inicialmente su relación sentimental, la cual coincidió en el tiempo con el proceso de divorcio de la intérprete asturiana y su exmarido David Bustamante, para acabar exhibiendo sin reparo alguno el carácter tan especial que tiene su romance.

Sin ir más lejos, ayer miércoles la estrella televisiva decidió documentar en sus redes sociales algunos de los mejores momentos de la cita tan romántica de la que disfrutaron en uno de sus restaurantes preferidos de Madrid: publicando por ejemplo un enternecedor 'selfie' coronado por la frase 'Enamorados'.

Desde luego, la artista y el que fuera defensa del Málaga han demostrado en infinidad de ocasiones que, entre otras aficiones, a ambos les une una irrefrenable pasión por la buena gastronomía, como dejaron patente durante las pasadas navidades con su tradicional visita a la tierra natal de Paula. Sin embargo, en la intimidad de su hogar parece que solo es el exdeportista quien se atreve a ponerse delante de los fogones.

"Siempre he hecho deporte, siempre me he cuidado bastante... Lo que pasa es que ahora he cogido un poco de peso. Tengo un cocinero estupendo en casa", bromeaba la actriz en uno de sus últimos eventos públicos. "Me gusta la gastronomía. Cocino siempre en casa y voy a empezar a dar clases de cocina con el chef Paco Roncero", revelaba por su parte Miguel ante los micrófonos de la cadena Cope.