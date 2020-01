SHOWBIZ • 29 Ene 2020 - 09:52 AM

Las hermanas Brie y Nikki Bella, las famosas gemelas que marcaron un hito en el mundo de la lucha libre femenina, han anunciado públicamente que están embarazadas y, por si no fuera suficiente con semejante coincidencia, que saldrán de cuentas con solo dos semanas de diferencia entre una y otra.

Las ahora estrellas televisivas han recurrido a la revista People para dar a conocer semejante acontecimiento y, de paso, para poner de manifiesto que en ningún momento se pusieron de acuerdo para disfrutar juntas de sus respectivos procesos de gestación. "Sabemos que la gente va a pensar que estamos de broma, ¿gemelas embarazadas al mismo tiempo? Creedme cuando digo que las dos estamos igualmente impactadas, ¡los embarazos no se pueden planear!", ha asegurado Brie a la publicación.

El caso de la mencionada Brie no resulta del todo sorprendente, habida cuenta de que ya había expresado en varias ocasiones su deseo de darle un hermanito o hermanita a su pequeña Birdie (2), fruto de su sólido matrimonio con Daniel Bryan. Sin embargo, Nikki siempre se ha mostrado mucho más precavida en su relación con el bailarín Artem Chingvinstev, con quien se comprometió recientemente pero no sin enfrentarse antes a ciertos dilemas sobre el paso que se dispone a dar.

"¡Ha sido una sorpresa total! Me ha llevado una semana entera asimilar lo ocurrido. Si es que no estaba preparada para esto. Estaba un día en yoga y empecé a sentir que necesitaba un test de embarazo. Pero no me explicaba las sensaciones que estaba viviendo. Llegué a pensar que eran vibraciones de gemela, porque ella ya me había contado que estaba embarazada", ha añadido Nikki en la misma conversación.

Además de todo lo que tienen ya en común, las dos atletas han venido experimentando las mismas molestias físicas en estos primeros días de gestación: "Náuseas constantes", en palabras de Brie, y la sensación de encontrarse sumida en una "resaca permanente" pero sin alcohol de por medio, como ha explicado Nikki durante su entrevista. "Ya no bebo vino, pero sigo teniendo resaca. Creo que lo único malo de esto es vivir esta resaca permanente, todos los días", ha sentenciado.