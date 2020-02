SHOWBIZ • 3 Feb 2020 - 01:55 PM

La extraña fotografía que la cantante Grimes eligió para anunciar hace unas semanas su embarazo, en la que aparecía desnuda y caracterizada como una especie de alien con una abultada barriga traslúcida en cuyo interior se podía apreciar la silueta de un feto, dejó a sus fans tan confundidos que muchos llegaron a pensar incluso que no estaba realmente esperando su primer hijo y que todo se trataba en realidad de una imagen promocional de su próximo sencillo.

Sin embargo, salta a la vista que la artista sí que está preparándose para debutar en la maternidad junto a su pareja Elon Musk y, además, tiene los síntomas que lo demuestran.

En su caso, experimentó algunas "complicaciones" en las primeras semanas de gestación, según ha desvelado en su nueva publicación de Instagram, pero para el inicio del segundo trimestre ya habían desaparecido y pudo disfrutar de un par de meses "decentes" antes de que empezara a dolerle todo el cuerpo en general alrededor de la semana 25.

"¿Creéis que es real o falso? Jaja", ha bromeado. "Pero sí, estoy empezando a sentirme muy mal. ¿Cómo os las arregláis para seguir trabajando y tener un bebé?", le ha preguntado a todos sus seguidores.

La artista ha querido disculparse por no haber promocionado tanto como le gustaría su próximo disco, en la esfera virtual o con distintas apariciones públicas, y lo ha achacado a la falta de información acerca de lo que le esperaba en esta etapa.

"Creo que estaba muy mal preparada porque no sé si se habla de la experiencia del embarazo tanto como deberíamos. No entendía del todo en lo que me estaba metiendo", ha desvelado Grimes, que se consuela pensando que su vena creativa está al menos más viva que nunca.