3 Feb 2020

Este fin de semana Eva Mendes quiso compartir una antigua fotografía suya, en la que luce una larga melena con reflejos color miel, para reconocer que ella misma se sorprende de lo mucho que ha cambiado su peinado desde entonces -al igual que el resto de su imagen- y anunciar que muy pronto compartirá otras imágenes mostrando su nuevo corte de pelo.

De entre todos los comentarios que recibió la publicación, que en la mayoría de los casos coincidían en que apenas ha cambiado desde que comenzara su carrera y se convirtiera en una de las intérpretes más atractivas de la gran pantalla, uno de ellos llamó poderosamente su atención por lo escueto y grosero que resultaba, al limitarse a señalar: "Se está haciendo vieja".

Lo que probablemente no se esperaba esa persona es que la actriz le respondiera directamente para dejarle claro que su autoestima no depende de la opinión que tengan de ella completos desconocidos y que no piensa avergonzarse por algo tan natural como envejecer.

"Sí, tienes razón. Gracias a Dios, me estoy haciendo vieja. Lo cual significa que aún sigo aquí. Muy pronto cumpliré los 46 y me siento muy agradecida por cada día que pasa y me hago un poco mayor. ¿Se supone que tu comentario debería de hacerme sentir mal? No lo has conseguido. Me ha hecho sentir afortunada. Así que gracias por recordarme que aún sigo aquí", le ha asegurado.