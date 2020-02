SHOWBIZ • 5 Feb 2020 - 10:36 AM

La cantante y actriz Anahí ha regresado por todo lo alto a las redes sociales para presumir abiertamente de las alegrías que le brindan los tres hombres más importantes de su vida, su marido Manuel Velasco Coello, su primogénito Manuel y, por supuesto, el recién nacido Emiliano, quien llegó al mundo el pasado domingo y varios días antes de lo previsto.

La que fuera protagonista de la serie mexicana 'Rebelde', quien todavía se está recuperando -eso sí, en la comodidad de su hogar- del parto prematuro, ha preferido ponerse detrás de la cámara en esta ocasión para ceder todo el protagonismo a los tres amores de su casa, quienes componen un enternecedor retrato familiar que ha derretido el corazón de los internautas.

"¡Los amo!", ha escrito entusiasmada la estrella televisiva junto a varios emoticonos en forma de corazón azul, los mismos que empleaba hace solo unos días para dar a conocer a sus seguidores que Emiliano ya estaba en sus brazos. "Se nos adelantó un poquito, pero gracias a Dios estamos perfectamente. ¡Fue un parto hermoso!", reza el mensaje que compartía en la noche del domingo.

Anahí y Manuel Velasco Coello, exgobernador del estado de Chiapas, contrajeron matrimonio en el año 2015 y, dos años más tarde, dieron la bienvenida a su primogénito Manuel, quien ya ejerce de orgulloso hermano mayor. Desde entonces, la artista ha mantenido un perfil público mucho más discreto de lo habitual para, como ella misma ha explicado en varias ocasiones, sacar el máximo partido a una vida matrimonial y familiar francamente idílica. Eso no le ha impedido, sin embargo, volver al trabajo cuando así lo ha creído conveniente.

"La Anahí cantante nunca se va a ir porque es parte de mí. Les tengo sorpresas muy pronto. He estado en una etapa muy creativa y pronto compartiré esa parte", aseguraba meses atrás en conversación con el diario mexicano El Universal, en la que también señalaba que su carrera artística siempre ha contado con el apoyo incondicional de su marido. "Mi esposo es muy respetuoso en lo que yo decido hacer o no. No se involucra en mis planes profesionales, pero sé que le da alegría verme feliz y realizando mis proyectos".