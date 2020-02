SHOWBIZ • 5 Feb 2020 - 01:55 PM

A sus 72 años, el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger no tiene intención alguna de disimular la ilusión que le invade ante la perspectiva de convertirse en abuelo lo antes posible: una idea que no ha dejado de rondarle la cabeza desde que su hija, la escritora Katherine Schwarzenegger, y su famoso yerno Chris Pratt contrajeran matrimonio el pasado mes de junio.

Sin embargo, el astro de Hollywood jamás se atrevería a tratar de presionar a los dos enamorados para que se pongan cuanto antes a la tarea, dado que, por supuesto, ellos son muy libres para planificar su futuro familiar como les convenga, pero también porque Arnold está convencido de que su primer nieto o nieta llegará algún día.

"No quiero insistirles demasiado porque sé que eventualmente ocurrirá. Evidentemente, son ellos los que tienen que decidir cuándo quieren ser padres, pero por supuesto que lo estoy deseando, sí", ha afirmado el intérprete en conversación con el portal de noticias Extra.

En cualquier caso, lo que está claro es que el mediático matrimonio atraviesa una etapa inmejorable a todos los niveles, como quedó patente hace solo unos días cuando Chris recurrió a las redes sociales para deshacerse en halagos a Katherine con motivo de su treinta cumpleaños.

"Soy tan feliz de tenerte en mi vida, no sabría qué hacer sin ti... Has cambiado mi mundo para mejor, me siento agradecido de haber encontrado a la mejor esposa y madrastra del mundo", escribía el artista, padre del pequeño Jack junto a su exmujer Anna Faris, en Instagram.