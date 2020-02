SHOWBIZ • 10 Feb 2020 - 04:15 PM

Hace ya tiempo que las entregas de premios dejaron de ser eventos a los que asistían exclusivamente estrellas de cine y los nominados, para abrir sus puertas a celebridades de todo tipo.

Sin embargo, nadie esperaba que Blac Chyna apareciera este domingo en la alfombra roja de los Óscar y a estas alturas las redes sociales todavía siguen preguntándose qué hacía exactamente en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Publicidad

Por el momento, la única mención que ella ha realizado en Instagram acerca de su presencia en la noche más importante del cine ha sido en forma de un vídeo en el que aparece junto al productor musical Christopher Trujillo -famoso por haber trabajado con artistas como Ariana Grande o Mariah Carey- camino de la ceremonia. Al parecer, él habría sido quien la invitó a acompañarle como su invitada.

En esa publicación, Blac Chyna también etiquetó la marca de moda rápida Fashion Nova, pero anoche no se decantó por uno de sus vestidos. En su lugar, optó por un diseño a medida de Dona Matoshi con un impresionante escote y una apertura lateral, adornado con piedras violetas a la altura de los puños y en las hombreras.

Al margen de un par de videoclips en la escena hip-hop, la filmografía de la antigua stripper se reduce a apariciones en el programa 'Keeping Up With the Kardashians' y al que ella protagonizó más tarde con su ex Rob Kardashian, titulado 'Rob & Chyna', y en cualquier caso, la Academia no cuenta con ninguna categoría dedicada a la telerrealidad que pudiera reconocer su trabajo.