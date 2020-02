SHOWBIZ • 13 Feb 2020 - 09:42 AM

La estrella televisiva Kourtney Kardashian ha vuelto a defender su decisión de reducir notablemente su presencia en el programa de telerrealidad de su famosa familia, 'Keeping Up With the Kardashians', de cara a la próxima temporada del popular espacio televisivo: una actitud que ya ha provocado varios rifirrafes con sus hermanas Kim y Khloé al considerar estas que de ello se desprende una falta de compromiso y profesionalidad por su parte.

En ese sentido, la primogénita de Kris Jenner está convencida de que la sobreexposición mediática derivada de sus apariciones semanales en la pequeña pantalla podría ser muy perjudicial para sus tres hijos, fruto de su extinta relación con Scott Disick, ya que el duro escrutinio de las redes sociales -sobre todo de los internautas más desalmados- tendría un efecto demoledor en su autoestima.

Publicidad

"Kourtney tiene muy claro que será beneficioso para todos filmar menos secuencias para el programa. Ahora que sus hijos se están haciendo mayores, son cada vez más conscientes de los efectos de la exposición mediática. Quizá son muy jóvenes todavía, pero de aquí a unos años podrán leer directamente las cosas tan desagradables que ya están escribiendo algunos sobre ellos", ha revelado una fuente de su círculo más íntimo a la revista People.

"Kourtney es más protectora que nunca con sus niños, probablemente porque finalmente se ha dado cuenta de los problemas que puede generar esta situación a largo plazo", ha añadido el mismo informante sobre Penélope (7), Mason (10) y Reign (5). Hay que recordar también que, en una de sus últimas entrevistas, Kourtney reconocía que quería disponer de más tiempo lejos de las cámaras para disfrutar de los suyos y planificar nuevos proyectos laborales.