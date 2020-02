SHOWBIZ • 14 Feb 2020 - 10:17 AM

El actor Chris Pratt y su esposa Katherine Schwarzenegger no han dejado de trabajar desde que contrajeran matrimonio el pasado verano, pero eso no ha sido impedimento para que ambos hayan podido programar ciertos momentos de ocio y romanticismo dentro de sus apretadísimas agendas profesionales.

Tanto es así, que el protagonista de 'Jurassic World' y 'Guardianes de la Galaxia' ha revelado ahora que los festejos por el día de San Valentín, el cual se celebra este viernes, tuvieron que adelantarse casi una semana para que no coincidieran con sus días de mayor y más frenética actividad laboral, lo que se explica con las agotadoras labores promocionales de su nueva película 'Onward'.

"Mi noche favorita con ella es cualquiera en la que podamos estar tranquilos en casa. De hecho celebramos San Valentín el fin de semana pasado, porque esta semana, incluidos sábado y domingo, voy a estar concediendo entrevistas y acudiendo a eventos para publicitar 'Onward'", ha asegurado el astro de Hollywood en conversación con el portal de noticias 'Extra'.

El extrovertido artista no ha querido dar a conocer el original regalo que le ha entregado ya a su esposa, hija de Arnold Schwarzenegger y su exmujer Maria Shriver, para sacar el máximo partido al llamado día de los enamorados, pero al menos ha declarado orgulloso que, tras haberle obsequiado ya con demasiados animales en el pasado, en esta ocasión ha optado por tomar una "ruta diferente".

"Si le llego a regalar otro animal por San Valentín, probablemente se habría enfadado mucho. No, no, este año he seguido una ruta diferente. Tengo que decir que hace poco ella me obsequió con dos cerditos kunekune [originarios de Nueva Zelanda]. Son dos mascotas maravillosas", ha expresado en la misma entrevista.