SHOWBIZ • 20 Feb 2020 - 07:45 AM

El pasado fin de semana Amanda Bynes sorprendió a propios y extraños al anunciar su compromiso a través de las redes sociales. Hasta ese momento no se le había conocido ninguna relación sentimental nueva, pero salta a la vista que la antigua estrella juvenil está muy ilusionada ante su futuro enlace con el hombre que le ha robado el corazón y del que se ha animado a compartir varias fotografías en su perfil de Instagram en los últimos días para presentarle oficialmente ante todos sus seguidores.

Sin embargo, parece que sus planes de pasar por el altar tendrán que esperar hasta que consiga el visto bueno de su madre, Lynn, debido a la tutela legal bajo la que permanece la actriz desde 2013 y, según la cual, su tutor -en este caso, Lynn- se encarga de supervisar las finanzas y todo lo relacionado con el estado de salud de su famosa hija.

Los planes de Amanda de contraer matrimonio también se encuadran dentro de esas decisiones que no puede tomar sin permiso y, de hecho, su progenitora podría conseguir que su unión se anulara si no contara con su aprobación, de acuerdo a la información que ha obtenido la revista Us Weekly.

Según el portal Entertainment Tonight, Amanda aún no habría realizado las presentaciones oficiales entre sus padres y su prometido, a quien supuestamente conoció hace un par de meses durante una de las reuniones de alcohólicos anónimos a las que en la actualidad acude con frecuencia.