La actriz Millie Bobby Brown ha cumplido los 16 este miércoles y ha celebrado una ocasión tan especial denunciando la manera en que se ha sentido sexualizada desde que saltó a la fama en 2016 gracias a la serie 'Stranger things'.

En el largo mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram junto a un montaje que intercala vídeos caseros -actuales y antiguos- y otros de sus apariciones públicas con algunos de los titulares más ofensivos que se han escrito sobre su entrada en la adolescencia, ella admite que los últimos años no han resultado precisamente fáciles pese al ascenso meteórico que ha experimentado su carrera.

"Hay ocasiones en las que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que han acabado por causarme dolor e inseguridades, pero jamás permitiré que eso me empuje a tirar la toalla. Seguiré haciendo lo que me gusta y promoviendo un mensaje que fomente el cambio", ha afirmado.

La intención de Millie al realizar esta publicación ha sido mostrar lo que sucede "lejos de las cámaras" para que los temidos troles y haters se den cuenta, con un poco de suerte, de que detrás de esas celebridades a las que atacan despiadadamente hay una persona real con sentimientos.

"No os preocupéis", ha añadido ella para tranquilizar a quienes se hayan sentido alarmados por sus declaraciones, "siempre encontraré una manera de seguir sonriendo".

Varios de sus compañeros de profesión con bastante más experiencia que ella en el mundo del entretenimiento, como la actriz Octavia Spencer, le han respondido para asegurarle que está manejando con una elegancia impresionante el escrutinio mediático que llega con el reconocimiento en su profesión, en especial para tratarse de alguien tan joven como ella.