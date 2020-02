SHOWBIZ • 20 Feb 2020 - 10:27 AM

En los últimos meses, la vida sentimental de Yungblud ha comenzado a generar un gran interés al mismo tiempo que su éxito en el terreno musical le convertía en una de las estrellas revelación del año pasado.

Su cercanía con Anaïs Gallagher ha contribuido en gran parte a que así sea, ya que se les ha venido atribuyendo un romance sobre el que el músico de 22 años ha querido pronunciarse ahora en términos muy claros para desmentir esos rumores, prometiendo que su relación no ha salido nunca del terreno de lo platónico.

Curiosamente Dominic, como se llama realmente el cantante, tuvo la oportunidad de conocer antes al famoso padre de la joven modelo, Noel Gallagher, cuando coincidieron en un evento de la industria discográfica.

"Me preguntó que qué co*o estaba haciendo allí y le confesé que me había colado en la fiesta", ha recordado en una entrevista al suplemento ES del periódico Evening Standard. Cuando el joven se presentó como Yungblud, el antiguo guitarrista de Oasis le confesó que jamás había oído su nombre y que no tenía ni idea de quién era.

"Le respondí que muy pronto oiría hablar de mí. Ahora me llevo muy bien con su hija, Anaïs, y ha salido de gira con nosotros y por eso todo el mundo piensa que estamos fo**ando, pero no lo hacemos".

En el pasado, el músico mantuvo un noviazgo con Halsey -"nos veíamos cuando podíamos", recuerda- que llegó a su fin porque ninguno de los dos era incapaz de renunciar a sus objetivos o ambiciones para pasar más tiempo con el otro, aunque en lo que respecta a sus parejas en el dormitorio, él se define como "principalmente hetero, pero muy fluido": "Las clasificaciones son irrelevantes en términos de identidad sexual. En el caso de mucha gente, sencillamente sienten lo que sienten".