SHOWBIZ • 21 Feb 2020 - 12:21 PM

La modelo y estrella televisiva Chrissy Teigen se ha convertido por derecho propio en una de las personalidades con más seguidores -y detractores- de las redes sociales, resultado ello de la transparencia total con la que se expresa sobre asuntos potencialmente polémicos o, en otros casos, comparte anécdotas de su vida cotidiana como madre de dos retoños.

En este sentido, la también esposa del cantante John Legend ha desvelado ahora que, al igual que otras celebridades con una fuerte presencia en la esfera virtual, en los últimos tiempos no ha dejado de recibir numerosos mensajes privados por parte de aquellos internautas que se creen con derecho a arremeter directamente contra ella.

Buena parte de ellos, como ha especificado la propia maniquí a su paso este viernes por el programa matutino 'The Today Show', del canal estadounidense NBC, proviene de vegetarianos y veganos enfurecidos que no dudan en criticar el tipo de alimentación que proporciona a sus hijos, Luna y Miles, la cual no está exenta de eventuales productos cárnicos.

"Cada vez que publico una foto en la que aparecen con una costilla de cerdo en las manos o comiendo una salchicha, mi buzón de mensajes se llena de críticas y reproches por parte de gente vegana o vegetariana. Se vuelven locos porque piensan que estamos forzando a los niños a comer carne sin su consentimiento", ha asegurado la también presentadora y gurú de la vida saludable durante su entrevista, justo antes de añadir que otros ataques que recibe con frecuencia van ligados a su conocido gusto por los programas de telerrealidad.