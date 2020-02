SHOWBIZ • 21 Feb 2020 - 12:20 PM

La carrera de Gigi Hadid, que se ha convertido en una de las modelos más cotizadas del mundo, comenzó en los editoriales de moda y, cuando por fin dio el salto a las pasarelas, su manera de desfilar -o su falta de talento para hacerlo- le valió un sinfín de críticas por parte de los más puristas de la industria, que no veían con buenos ojos el auge de las infuencers con apellidos famosos.

Sin embargo, sus andares no eran lo único que le puso difícil hacerse un nombre por sí misma y no por la popularidad de su madre, la antigua top-model Yolanda van den Herik que se ha reinventado como estrella de televisión gracias al reality 'The Real Housewives of Beverly Hills', donde mostraba a menudo a sus hijos. Según ha confesado ahora Gigi, su silueta propia de una deportista profesional tampoco era del agrado de muchos.

"En aquel momento todavía estaba empezando, y acababa de salir del instituto. Todavía tenía el cuerpo de una jugadora de voleibol. Era una silueta que me encantaba porque sabía lo duro que había trabajado para conseguir esos músculos, para tener curvas en esos lugares. Ahora lo echo de menos", ha confesado en una entrevista a i-D.

Su gran oportunidad se le presentó de la mano de Jean Paul Gaultier en 2015 y, a partir de ahí, otros diseñadores como Tommy Hilfiger la convirtieron en una de sus musas.

"La gente fue muy dura conmigo e intentó convencerme de que no tenía un cuerpo apto para la pasarela. Por eso significó tanto para mí que Jean Paul me pusiera en su último desfile 'ready-to-wear'. No solo me contrató... también eligió para mí un atuendo que no tapaba demasiado y me hizo sentir que quería que deslumbrara a todos vestida así. Significó mucho para una modelo joven como yo", ha concluido.