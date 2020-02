SHOWBIZ • 25 Feb 2020 - 03:33 PM

Fiel a la sinceridad absoluta con la que se expresa en sus intervenciones públicas, el incombustible Ozzy Osbourne ha querido compartir su optimismo ante la lucha que mantiene a día de hoy contra la enfermedad de Parkinson, una condición que, evidentemente, le ha puesto obstáculos adicionales en medio de una temporada marcada por varios contratiempos de salud, pero que en ningún caso le obligará a retirarse definitivamente.

"Este último año ha sido un infierno en relación con mi estado de salud. Me sometí a una operación de columna que me dejó peor de lo que estaba y ahora la gente se cree que acabo de descubrir que tengo párkinson. Lo sabía desde el año 2003, pero se trata de una forma leve de la enfermedad y no voy a permitir que me cambie la vida. Quiero decir, conozco las limitaciones que impone, y las sobrellevo lo mejor que puedo", ha explicado el que fuera líder de Black Sabbath.

En su extensa entrevista a la emisora de radio iHeart, el astro de la música también ha recordado que el año pasado sufrió un corte en la palma de su mano que derivó en una grave infección y, por si eso no fuera suficiente, posteriormente fue tratado de una fuerte neumonía que le dejó varios meses fuera de juego.

"Los efectos del párkinson se vieron agravados últimamente por la debilidad de mi estado, el resultado de la infección de mi mano y luego de la neumonía. Ha sido un auténtico calvario, no voy a mentir, y tengo la impresión de que he acabado pagando por todos esos años en los que salí indemne de mis excesos", ha añadido en la misma entrevista para, justo a continuación, insistir en que no piensa jubilarse.

"Lo he pensado, lo he meditado seriamente, pero simplemente no me puedo retirar. Os quiero demasiado", ha señalado en referencia a sus fans más leales y acérrimos.