Antes de que la serie 'Élite' se cruzara en su camino y la convirtiera en un rostro conocido a nivel internacional gracias a la buena acogida que esta producción de Netflix ha recibido en países de habla no-hispana, Danna Paola estuvo a punto de tirar la toalla y dejar de lado su carrera.

Al igual que le ha sucedido a muchas otras estrellas infantiles antes que a ella, Danna Paola se topó con un sinfín de obstáculos para dar el salto a papeles más adultos y continuar desarrollando su faceta como cantante dentro de un estilo acorde a su edad.

"Hace siete años estuve a nada, a punto, de retirarme del medio artístico porque estaba un poco harta de todo y quería meterme a estudiar gastronomía en el cordon-bleu [una popular escuela de cocina francesa]", ha reconocido a su paso por el programa 'La Resistencia' de Movistar +, donde ha presumido de lo bien que sabe cocinar y de su pasión por los postres.

A lo largo de la entrevista, la joven artista también ha hecho referencia a la leyenda urbana que asegura que en una ocasión se lió a golpes entre bambalinas con una compañera de reparto, que muchos afirman que era la famosa cantante Belinda. Aunque ella ha preferido no desvelar la identidad de la otra implicada en la pelea, sí ha querido aclarar que era mayor que ella, que en aquel momento tenía tan solo siete años, y que la había estado insultando hasta que no aguantó más, para poner tan solo un ejemplo del tipo de acoso que soportó en los inicios de su carrera.

"Más tarde llegó a mi vida una obra de teatro que hice en México, 'Wicked'. Por eso me mantuve en esto y empecé a creer en mí como cantante. Siempre sufrí mucho bullying por eso, la gente no creía en mí y no me tomaba en serio", ha lamentado.