Aunque la noticia no ha supuesto una sorpresa para aquellos seguidores que ya venían especulando con tal posibilidad desde que, el pasado 9 de febrero, Álvaro Morata y Alice Campello publicaran unas imágenes en las que la modelo italiana lucía un vientre algo más abultado de lo habitual, al menos los dos enamorados se han animado finalmente a confirmar su tercera paternidad en las redes sociales, y de la forma más enternecedora posible.

Desde luego, la imagen en blanco y negro que han escogido para oficializar su próxima conversión en familia numerosa, en la que el futbolista del Atlético de Madrid y la guapa influencer aparecen jugando con sus adorables Leonardo y Alessandro, los gemelos que este verano cumplirán su segundo añito de vida, ha conseguido derretir los corazones de sus incondicionales.

Entre las numerosas felicitaciones y demás comentarios entusiastas que les han dejado sus respectivos seguidores de la red social Instagram, destacan los procedentes de compañeros de profesión del delantero madrileño, como el barcelonista Jordi Alba o el jugador del Getafe Jaime Mata, así como los de la actriz Sara Sálamo, pareja del también futbolista Isco Alarcón, la modelo Sandra Gago, esposa del tenista Feliciano López, o Beatriz Espejel, mujer del capitán rojiblanco Koke Resurrección.

El joven matrimonio pasó por el altar en el verano de 2017 tras dos años de intenso romance que, como confesaba la propia Alice en su momento, empezó a forjarse por medio de los mensajes privados que Álvaro le enviaba por Instagram tras encontrar su perfil en la citada red social.

"El día que recibí el primer mensaje de Álvaro, no sabía quién era, así que decidí ignorarlo. Decidí hablar del tema con mis padres y mi padre me dijo: 'Nunca te fíes de un futbolista'. Pero no sé por qué, un día tuve el impulso de contestarle y una semana después nos conocimos cara a cara en Milán", explicaba la influencer sobre la época en que su chico jugaba en la Juventus de Turín.