SHOWBIZ • 2 Mar 2020 - 09:53 AM

El matrimonio formado por Kiko Rivera e Irene Rosales ha demostrado en su última entrevista conjunta, la que ambos ofrecieron en el marco del programa dominical 'Viva la Vida' de Telecinco, que se encuentra más unido que nunca en medio de uno de los momentos más duros en la vida de la colaboradora televisiva, quien perdió a su madre Mayte Vázquez hace escasas semanas.

En ese sentido, el hijo de Isabel Pantoja ha querido rendir homenaje a la también modelo por el papel imprescindible que juega en todos los ámbitos de su existencia, hasta el punto de afirmar directamente que no se la "merece" y que jamás habría soñado con la perspectiva de compartir su vida con una mujer tan "buena" como ella.

Publicidad

"Es que no me la merezco. Es buena madre, amiga, buena hija y encima está buena", aseguró así de contundente el productor musical antes de hacer referencia a la trágica pérdida de su suegra, la cual supuso un mazazo emocional de gran envergadura para todos los miembros de la familia. "He tenido tres madres en la vida: la mía, mi abuela [Ana, madre de la tonadillera] y mi suegra, así que todo esto ha sido muy duro para todos", añadió.

Como era de esperar, las elogiosas palabras de Kiko encontraron una respuesta a la altura de las expectativas por parte de Irene, quien no tardó en dar abiertamente las gracias a su marido, cuya tensa relación con su hermana Isa parece haberse suavizado en los últimos días, por apoyarla con amor y paciencia en una época marcada por sus comprensibles altibajos.

"Estoy enfadada con el mundo, pero lo pago con él. Estoy mal porque no estoy contenta y contesto cosas que no debería, pero Kiko quita importancia a las cosas y está conmigo siempre. Es un apoyo maravilloso y siempre le estaré agradecida por ello", sentenció la orgullosa madre de las pequeñas Ana y Carlota.