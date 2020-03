SHOWBIZ • 5 Mar 2020 - 01:09 PM

La modelo Chrissy Teigen, madre de los adorables Luna (3) y Miles (1) junto al cantante John Legend, ha vuelto a realizar un ejercicio de transparencia absoluta en su entrevista para el nuevo número de Glamour, confirmando para ello los rumores que llevaban años circulando sobre la posibilidad de que hubiera retocado artificialmente sus pechos antes de alcanzar al estrellato gracias a sus sugerentes portadas para la revista Sports Illustrated.

"Sí, me operé el pecho cuando tenía unos 20 años, más que nada para lucir mejor en traje de baño. En su momento pensé que, si tenía que posar tumbada de espaldas y en bikini, tendría que asegurarme de que alegraban la vista. Pero una vez que tienes hijos y se hinchan con la leche para luego deshincharse otra vez, pues te encuentras en un aprieto", ha explicado en su conversación con la citada publicación.

La también estrella televisiva ha aclarado que el tamaño de su busto no se vio necesariamente incrementado tras la operación, además de reconocer que le encantaría desprenderse de los implantes si no considerara que volver a pasar por el quirófano supondría un riesgo innecesario para su vida, especialmente en su actual condición de madre.

"Me quedé con la misma talla de sujetador, simplemente los rellené para que fueran más redondos y firmes... Pero ahora me los quiero quitar, la verdad, aunque me da miedo quedarme en el sitio con otra operación. Si pudiera hacer una cosa más con ellos, creo que los levantaría un poco", ha revelado la maniquí de 32 años en su sincera charla con la revista.