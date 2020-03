SHOWBIZ • 6 Mar 2020 - 11:22 AM

El videoclip de Demi Lovato para su nuevo sencillo 'I Love Me' se ha convertido en una herramienta para echar la vista atrás y recordar algunos de los momentos, tanto los buenos como los malos, que han marcado su vida. En él, la cantante aparece recorriendo una calle en la que va cruzándose con distintas personas que representan acontecimientos clave para ella: desde los Jonas Brothers, los hermanos con los que protagonizó las películas de Disney 'Camp Rock' a una mujer sola con dos niñas que simboliza el abandono de su padre cuando era tan solo una niña, o una joven en una camilla que representa la sobredosis que sufrió en verano de 2018 y que casi le cuesta la vida.

A nadie se le ha pasado por alto que, hacia el final del videoclip, Demi se encuentra con una pareja de recién casados cruzando la carretera y sus fans no han tardado en señalar que se trata de la primera mención, aunque sea velada, que la estrella del pop ha realizado acerca de la próxima boda de su ex Wilmer Valderrama.

El actor anunció su compromiso el pasado mes de enero y, desde entonces, la única información que ha circulado acerca de la reacción de la artista ante esa noticia ha sido a través de declaraciones de fuentes anónimas que afirmaban que ella le desea a su antiguo novio toda la felicidad del mundo.

Por la cara que pone Demi cuando ve a esos novios en la ficción, una mueca que no termina de ser una sonrisa acompañada de una mirada de reojo al mismo tiempo que canta "me pregunto cuándo quererme a mí misma será suficiente", parece que todavía no está preparada para acudir al enlace de Wilmer y aplaudir entre los invitados.