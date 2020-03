SHOWBIZ • 6 Mar 2020 - 10:24 AM

La modelo y colaboradora televisiva Irene Rosales, esposa del DJ Kiko Rivera, ha recurrido a las redes sociales para desahogarse sin filtros de ningún tipo sobre el dolor y la tristeza que le embargan desde que, hace ya un mes, sufriera un golpe anímico tan duro como el de la muerte de su adorada madre, Mayte Vázquez, quien luchó durante años contra una grave enfermedad que, finalmente, se llevó su vida el pasado 6 de febrero en la localidad sevillana de Camas.

"Podré disimular mi tristeza, podré decir que todo está bien engañándome a mi misma, pero lo que nunca podré es dejar de echarte de menos. Cada día es más complicado y más falta me haces, me siento protegida pero con la alegría completamente rota... Daría todo por tenerte. Te amo con locura mamá", reza el conmovedor mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram junto a un dibujo de su añorada progenitora.

Publicidad

La nuera de Isabel Pantoja, madre de las pequeñas Ana y Carlota con su marido, realizó un ejercicio similar de transparencia el pasado domingo durante su sincera y emotiva entrevista en el programa 'Viva la vida', de Telecinco, en la que quiso dar abiertamente las gracias a Kiko por el apoyo incondicional que le había brindado a lo largo de estas semanas tan complicadas para ella y toda su familia.

"Estoy enfadada con el mundo, pero lo pago con él. Estoy mal porque no estoy contenta y contesto cosas que no debería, pero Kiko quita importancia a las cosas y está conmigo siempre. Es un apoyo maravilloso y siempre le estaré agradecida por ello", revelaba Irene poco después de que Kiko, presente también en la conversación, dijera claramente que no se "merecía" una esposa como ella.

"Es que no me la merezco. Es buena madre, amiga, buena hija y encima está buena", aseguraba en tono jocoso.