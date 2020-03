SHOWBIZ • 9 Mar 2020 - 08:59 AM

La cantante Chenoa ha aprovechado su último acto público para tratar de restar importancia -así como para asumir su responsabilidad por lo acontecido- al breve pero tenso encuentro que mantuvo recientemente contra un grupo de reporteros que le abordaron en la vía pública y que, en opinión de la intérprete, no mantenían la distancia de seguridad necesaria con sus micrófonos para evitar un posible contagio del temido coronavirus.

La que fuera finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha reconocido que el hecho de no haber tomado café esa mañana -"Sin café no soy persona, ya lo sabéis"- y su preocupación ante una posible enfermedad habían avivado su ya de por sí fuerte carácter, del que asegura que, poco a poco, está consiguiendo domarlo.

"Yo no tengo carácter para nada", ha señalado con ironía justo antes de admitir que necesita cuidar las formas. "Lo domo, lo domo, pero hay días buenos y malos. Mi problema es que no tengo filtro, y es verdad que hay cosas que suenan muchísimo mejor de cómo las digo a veces. También es verdad que luego le echo sentido del humor", ha añadido.

La estrella de la música acaba de llegar a la madrileña estación de Atocha cuando los informadores y reporteros gráficos se acercaron -al parecer demasiado- a ella para extraer algunos detalles sobre su esperada boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas. Las respuestas que recibieron de la intérprete no fueron precisamente las esperadas.

"Hay coronavirus, poneos a un metro. No es ninguna broma, lo digo totalmente en serio", les habría espetado malhumorada antes de dirigirse a una reportera en concreto. Si escupes en la espuma [del micrófono], ¿qué hago yo? ¿Lo entiendes? No estoy mal pero no quiero ponerme mala, tengo que trabajar", habría argumentado para mantener las distancias.