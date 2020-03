View this post on Instagram

Una imagen de mi intimidad de hace unos días grabando el videoclip de #miluz pero que en un dia como hoy me animo a compartir con tod@s vosotr@s!!!! Porque somos capaces de compaginar con nuestro trabajo un embarazo,la maternidad,la lactancia y todo lo que se nos ponga por delante!!! Por eso nos tienen que dejar hacerlo y ser iguales!!! #felizdiainternacionaldelamujer #8M 💜💪🏼🤰🤱🏼