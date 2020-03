SHOWBIZ • 10 Mar 2020 - 10:24 AM

La presentadora Pilar Rubio sufrió una pequeña caída ayer lunes durante los primeros minutos del programa 'El Hormiguero' en el que ejerce como colaboradora. La antaño reportera, embarazada de su cuarto retoño, perdió el equilibrio mientras ejecutaba una sencilla coreografía junto a sus compañeros del popular espacio televisivo: un pequeño contratiempo, sin consecuencias de ningún tipo, que ella atribuyó rápidamente al "cambio" en el centro de gravedad derivado de su gestación, pero que también podría explicarse con los altos tacones que la sostenían.

Afortunadamente, el "resbalón" de la madrileña no desembocó en un fuerte impacto contra el suelo, en el que acabó sentada y sin poder contener la risa. De hecho, Pilar se tomó lo sucedido con sentido del humor y, aunque varios de sus gestos apuntaban a que responsabilizaba de todo ello a los zapatos, al final acabó "asumiendo" la responsabilidad en el percance.

"¡Me he resbalado, qué le voy a hacer! Me ha cambiado el punto de equilibrio y no lo asumo", explicó brevemente cuando el conductor del programa, Pablo Motos, se interesó por su estado. La esposa del futbolista Sergio Ramos, madre ya de tres retoños, se presentó anoche con un look muy representativo de la década de los ochenta, cabellera rizada incluida, los problemáticos tacones y una camisa muy holgada que no dejaba apreciar su cada vez más abultada barriguita.

Una vez superadas las molestias iniciales que experimentó durante las primeras semanas de embarazo, como revelaba ella misma en uno de sus últimos actos públicos, Pilar Rubio se encuentra a día de hoy cargada de energía y vitalidad gracias al régimen alimenticio tan saludable al que siempre se ha acogido y, sobre todo, a la práctica regular de una serie de ejercicios especialmente concebidos para su estado de buena esperanza.

"La verdad es que, pasado ya el primer trimestre de embarazo, me encuentro mucho mejor. Evidentemente los entrenamientos tienen que ser súper controlados, pero no quiero renunciar a algo que me hace sentir tan bien. Lo importante es intentar seguir con mi ritmo de vida siempre y cuando el embarazo y los profesionales me lo indiquen", aseguraba Pilar en una publicación reciente de Instagram.