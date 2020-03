SHOWBIZ • 11 Mar 2020 - 08:55 AM

Desde que los cantantes Niall Horan y Lewis Capaldi compartieran una intensa noche de fiesta en las horas inmediatamente posteriores a la ceremonia de entrega de los Brit Awards, a finales del pasado mes de febrero, el exintegrante de One Direction tiene muy claro que no quiere volver a protagonizar una salida nocturna de semejante naturaleza con su compañero de profesión, quien por cierto fue uno de los grandes triunfadores de la citada gala musical.

El extrovertido intérprete ha asegurado sin despeinarse que el músico escocés, con quien curiosamente saldrá de gira este verano y recorrerá buena parte de las Islas Británicas, es una "mala influencia" para él, aunque también ha admitido que, durante esa velada concreta, él estaba especialmente predispuesto a darlo todo debido a las escasas ocasiones que tiene de socializar con sus colegas de la industria.

"Los dos queríamos pasarlo bien y vivir el momento, porque nunca sabes cuándo te vas a caer de esta nube", ha explicado Niall en conversación con el diario The Sun. "La verdad es que le entiendo perfectamente: esa noche arrasó en los premios y es alucinante ver cómo le ha cambiado la vida en los últimos 18 meses", ha añadido.

Eso sí, los dos artistas no volverán a disfrutar juntos de una jornada festiva al menos en una larga temporada, ya que Niall ha "vetado" literalmente a su amigo y le tiene terminantemente prohibido que se dirija a él con cualquier tipo de propuesta que implique consumo de alcohol a altas horas de la madrugada.

"Es que me dejé llevar esa noche. Le dije claramente que no quería salir, que tenía ensayos al día siguiente. Sin prisa pero sin pausa, empezó a pasarme botellas de cerveza y a convencerme de que me quedara un ratito más. Es un tipo muy persuasivo, porque al final me quedé toda la noche de fiesta. Pero ya le tengo vetado de mi lista de planes de ocio", ha confesado al mencionado periódico.