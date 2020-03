SHOWBIZ • 12 Mar 2020 - 10:45 AM

La cantante Chenoa ha vuelto a ser abordada por los reporteros en medio de una estación de tren, como ya ocurrió a finales de la semana pasada, a fin de conocer más detalles sobre los preparativos de su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas y, asimismo, para que la intérprete pudiera desvelar cómo está afrontando ella la rápida difusión del coronavirus por toda la geografía española.

A diferencia de su último encuentro en la estación de Atocha, en la que una malhumorada Chenoa pidió a sus interlocutores que mantuvieran sus micrófonos a una distancia prudencial porque no se podía permitir ponerse enferma, en sus propias palabras, la intérprete mallorquina se ha mostrado mucho más comedida en esta ocasión, aunque no ha desperdiciado la oportunidad de lanzar algún que otro dardo a los informadores.

"Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido decir de manera rotunda que os pongáis a un metro, pero os lo tomasteis fatal, y poco más. Haced caso a lo que dice Sanidad, no se puede hacer mucho más", ha explicado la que fuera finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo', antes de hacer referencia a los escasos nervios que tiene ahora mismo con respecto a su enlace de este verano con su prometido.

"Ahora mismo con lo que hay se me ha cortado todo, supongo que como a todo el mundo... Estoy tranquila porque lo he cogido con tiempo, pero teniendo en cuenta lo mal y horrible que está todo, no sé", ha afirmado dubitativa ante las preguntas de la prensa.

Lo que sí ha dejado claro Chenoa en sus breves minutos de cuestionario es que afronta con comprensible preocupación la situación tan delicada en la que se encuentra el prestigioso cirujano, así como todo el personal sanitario que trabaja estos días con más intensidad de la habitual para asistir a los infectados por el coronavirus y contener en la medida de lo posible la difusión masiva de la enfermedad.

"Él es médico y tiene alto riesgo, con lo cual estoy pendiente de que esté bien y de cuidarlo. La verdad es que deberíamos dar las gracias a todo el equipo sanitario y a todos los que trabajan en el sector porque se están dejando la piel, sinceramente no están descansando nada, y lo que viene", ha aseverado sin disimular un ápice de la inquietud que le invade ante el futuro inmediato.