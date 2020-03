SHOWBIZ • 12 Mar 2020 - 02:27 PM

Aunque la pareja formada por Nikki Bella y Artem Chigvintsev lleva poco más de un año de relación sentimental, la exluchadora profesional reconvertida en estrella televisiva está convencida de que su historia de amor con el bailarín ha llegado a una etapa de monotonía que, hasta cierto punto, habría matado la pasión del romance.

Aunque los dos enamorados no han prescindido por completo de sus momentos más entretenidos en el dormitorio, el hecho de que Nikki haya venido experimentando alguna que otra molestia derivada de su embarazo, el cual ya ha cumplido su cuarto mes, y le cueste conciliar el sueño por las noches parece haber mermado notablemente la frecuencia de las sesiones.

Publicidad

"Me siento bastante mal por Artem, porque tengo la impresión de que hemos pasado en poco tiempo del período de 'luna de miel', a prometernos y ahora a afrontar nuestra primera experiencia en la maternidad. Todo ha cambiado muy rápido y él tiene que lidiar ahora con mis alocadas hormonas y con nuestra futura vida familiar", ha expresado la deportista en su podcast 'The Bellas' antes de entrar de lleno en asuntos aún más íntimos.

"Bueno, nuestra vida sexual no es tan intensa como antes, es como intermitente. No sé si soy yo o somos los dos. Anoche fue la primera vez en mucho tiempo que le dije que masajeara mi pecho... Y bueno, después llevé su mano más abajo y le pedí que me diera un masaje ahí también", ha añadido en el último de los programas que comparte con su hermana gemela Brie, quien curiosamente también está embarazada, pero en su caso del segundo de sus retoños.