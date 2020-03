SHOWBIZ • 13 Mar 2020 - 08:49 AM

A lo largo de su carrera, Ellie Goulding se ha caracterizado por ser una de las pocas estrellas de la música electrónica -o del pop, el género en que se mueve actualmente- con una imagen pública apta para toda la familia: sin escándalos por drogas ni fotografías suyas tambaleándose a la salida de un club nocturno.

Sin embargo, sí hubo una época en que desarrolló una adicción que llegó a extremos preocupantes a pesar de que no implicaba el consumo de ninguna sustancia. Su vicio no era otro que el ejercicio físico, que acabó afectando a su día a día.

"No creo que tenga una personalidad adictiva, pero creo que en un momento dado tuve un problema con el gimnasio que no era ninguna broma", ha desvelado en declaraciones al periódico The Sun. "Sentía que tenía que ir al gimnasio cada día, sin saltarme ni uno. No sé si se trataba de una especie de mecanismo de supervivencia porque en el fondo sabía que salir de gira resultaba agotador y muy duro, y le pasaba factura a mi salud mental y física".

En un principio, la intérprete se decía a sí misma que solo estaba tratando de compensar los hábitos poco saludables en que incurría cuando salía a la carretera, pero poco a poco el ejercicio físico empezó a afectar a su trabajo. En sus peores momentos, llegó a cancelar reuniones de trabajo y sesiones en el estudio de grabación para ir a entrenar.

"Cuando vas al gimnasio, tu cuerpo libera endorfinas y es una sensación maravillosa, y quieres repetirla una y otra y otra vez".

En la actualidad, Ellie sigue tratando de llevar un estilo de vida saludable inspirada en gran parte por su marido Caspar Jopling, que practica remo desde hace años, pero centrándose sobre todo en vigilar lo que come y no cuantas calorías quema.

"Ahora tengo una dieta muy sana y me interesa mucho el 'biohack', que es una palabra muy complicada para decir que estás tratando de ser la versión más sana posible de ti mismo. No quiero sonar como una friki, pero resulta muy interesante", ha desvelado.