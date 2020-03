SHOWBIZ • 17 Mar 2020 - 11:07 AM

Los primeros adelantos de la esperada tercera temporada de 'Westworld' confirman, sin adelantar demasiados spoilers, que esta nueva tanda de episodios incluirá más secuencias de acción elevadas además a un nuevo nivel, y eso era justo lo que estaba esperando su protagonista Evan Rachel Wood.

La actriz no veía el momento de que los guionistas escribieran peleas cuerpo a cuerpo para su personaje, Dolores, que le permitieran sacarle partido a su dominio de las artes marciales.

"Por suerte soy cinturón negro en taekwondo", ha desvelado la actriz en declaraciones al portal People Now. "Ha sido agradable poder recurrir finalmente a esa habilidad. He entrenado durante mucho tiempo y me hace muy feliz poder compartir el resultado con el mundo".

Cuando aceptó ponerse al frente de la producción de la HBO, la intérprete consideró oportuno comentarle a los productores el alcance de su formación, pero al parecer esa información acabó perdiéndose en la cadena de mando y sus compañeros se quedaron de piedra la primera vez que la vieron en acción

"Empezamos a coreografiar las escenas de lucha y yo me puse a dar patadas, y no se lo podían creer. Les pregunté si nadie les había comentado que soy cinturón negro y me dijeron: '¡No! De haberlo sabido habríamos pensado en una pelea totalmente diferente'. Así que nos pusimos a cambiar los movimientos sobre la marcha para añadir más golpes y todo eso", ha explicado Evan.