La actriz colombiana Danna García anuncia que contrajo el coronavirus

Danna García confirmó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus. . La reconocida actriz colombiana dio a conocer mediante su cuenta de Instagram que arrojó positiva su prueba de COVID-19 y que se encuentra en aislamiento, tomando las medidas pertinentes respecto a la situación. ¡Pronta recuperación! #DannaGarcia #Colombia #Actriz #coronavirus #TelemetroRadio #2020 #Radio