Al igual que muchos de los deportistas profesionales que han visto cómo todas las competiciones oficiales se cancelaban a modo de medida preventiva ante el rápido avance del coronavirus, la pareja formada por Miguel Torres -exjugador del Real Madrid y el Málaga, entre otros equipos- y la actriz Paula Echevarría ha aprovechado la innegable amplitud de su vivienda para seguir ejercitándose con regularidad y, de paso, desconectar por un momento de las noticias constantes sobre el avance de la pandemia.

De esta forma, los dos enamorados han compartido, a través de la sección Stories del perfil de la asturiana, dos fotos que les retratan -sonrientes y motivados- antes y después de la intensa sesión que ha sido coordinada por el instructor de confianza de Paula, Iñaki García, quien se ha venido encargando de dirigir los entrenamientos de la intérprete en tiempos recientes y, ahora, hace lo propio por videoconferencia.

Durante los últimos días, la estrella televisiva, madre de la pequeña Daniella junto a su exmarido David Bustamante, también ha empleado las redes sociales para rendir homenaje al personal sanitario por el esfuerzo impagable que están realizando todos a la hora de asistir a las personas más vulnerables de esta crisis, así como para animar a sus seguidores a que cumplan escrupulosamente la orden de quedarse en casa, por su bien y sobre todo por el de los demás.

"No estamos de vacaciones, estamos viviendo una situación muy compleja.. Parece una película de ciencia ficción pero no lo es, ¡es nuestra realidad! Cada uno tenemos nuestra responsabilidad.. No vamos a poder salir de esto si no tomamos conciencia de la importancia que tiene quedarse en casa", explicaba Paula sobre el imprescindible ejercicio colectivo que se requiere para superar la situación.