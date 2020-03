SHOWBIZ • 18 Mar 2020 - 10:23 AM

Los principales responsables del vestuario que ha venido luciendo la cantante Céline Dion en tiempos recientes, Sydney Lopez y Pepe Muñoz, no han dudado en deshacerse en elogios hacia ella por su carácter atrevido y experimental a la hora de apostar por las nuevas tendencias, algunas estrafalarias, otras más clásicas y, en definitiva, propuestas que siempre dan que hablar tanto en sus actuaciones como en sus visitas a la Semana de la Moda de París.

Tanto Sydney como Pepe, de quien se rumoreó que mantenía un idilio con la estrella del pop que resultó ser falso -el también modelo tiene novio desde hace un tiempo-, han asegurado en una entrevista conjunta a la publicación Grazia que la trayectoria de la canadiense en lo que a su vestimenta se refiere ha sido una "aventura constante", llena de diversión y creatividad.

Publicidad

"Con ella no tenemos ni un momento de aburrimiento. Céline es una mujer fiera y fuerte, que no solo lleva la ropa, sino que actúa con ella y la incorpora a su mensaje", ha explicado Pepe en su conversación con la revista. "Pone su corazón en todo lo que hace, y con la moda no es diferente. Defiende sus propuestas y no presta atención a las opiniones que no aportan nada. Ojalá más gente actuara como ella", ha afirmado Sydney.

Durante los próximos meses, sin embargo, será imposible ver a Céline Dion exhibiendo sus modelitos más espectaculares sobre el escenario, ya que este mismo miércoles ha anunciado que cancelará el resto de su gira mundial 'Courage' como consecuencia de la propagación mundial del coronavirus. La artista tuvo que realizarse la correspondiente prueba la semana pasada a causa del catarro que sufría, pero el resultado fue negativo.