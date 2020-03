SHOWBIZ • 24 Mar 2020 - 08:48 AM

La modelo Behati Prinsloo ha echado mano rápidamente de sus redes sociales para aclarar que no está esperando su tercer retoño con su marido Adam Levine y que la publicación que apareció en su perfil de Instagram este lunes no era una ecografía, como pensaron muchos de sus seguidores.

"Dusty agarró mi teléfono móvil y, de alguna manera, consiguió publicar esa fotografía que estaba en mi galería de imágenes", ha aclarado el antiguo ángel de Victoria's Secret. "Me pareció raro pero divertido, así que no se me ocurrió borrarla, y ahora todo el mundo ha empezado a felicitarme por mi embarazo".

Para los más curiosos, Behati ha aclarado que la imagen en cuestión es un primer plano desenfocado de sus pantalones de chándal favoritos, que tienen un psicodélico estampado blanco y negro.

Por otra parte, no resultaría demasiado sorprendente que el matrimonio se hubiera animado a darle un hermanito o hermanita a sus dos hijos -Dusty y Gio, de 2 años- porque ellos nunca han ocultado precisamente su deseo de formar una familia numerosa.

"A Adam le gustaría tener cinco, y antes yo creía que pensaba igual que él, pero ahora me parece que con tres o cuatro estaría bien", explicaba recientemente Behati en el programa 'The Ellen Show'.