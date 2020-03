SHOWBIZ • 26 Mar 2020 - 09:11 AM

El actor Arnold Schwarzenegger ha decidido implicarse al máximo en la tarea de dotar a los servicios de emergencia, al personal médico y a todos aquellos que luchan para contener el avance del coronavirus de los fondos que necesitan para desarrollar su trabajo, especialmente significativo en una semana en la que el número de contagiados, ingresados en las unidades de cuidados intensivos y fallecidos no ha dejado de dispararse tanto en el continente europeo como en otras partes del mundo.

Para ello, el también exgobernador del estado de California ha creado un fondo que aspira a recaudar al menos cinco millones de dólares y, por supuesto, ha animado a sus seguidores a que contribuyan en la medida de sus posibilidades. El veterano intérprete ha inaugurado la cuenta con una donación valorada en un millón de dólares.

Todos los ingresos irán destinados a la adquisición de material sanitario -mascarillas, batas y guantes, entre otros productos- que facilite la labor y también la protección de estos profesionales. Como se desprende de la página web que aloja esta loable iniciativa, las aportaciones de los ciudadanos han superado ya la barrera de los dos millones y medio de dólares.

"Nunca he creído que quedarse en el sofá y quejarse sobre lo mal que están las cosas sea la solución a los problemas. Siempre he pensado que todos tenemos que trabajar juntos para mejorar la situación. Este es un procedimiento muy simple para cuidar de nuestros verdaderos héroes, los que se encuentran en primera línea de los hospitales y otros centros. Me enorgullece ser parte de este esfuerzo colectivo y espero que vosotros también deis un paso adelante", ha explicado el artista en su cuenta de Instagram.