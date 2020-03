View this post on Instagram

Saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón ❤ En este video, iniciativa de mi amiga @eusilva, nos juntamos unos cuantos amigos solo para mandar todo el ánimo del mundo y agradecer a todos aquellos que de una forma u otra hacen que esta situación sea mejor.. a los sanitarios, a los servicios de seguridad ciudadana, a los que nos informan, a los que salen cada día de su casa para que podamos tener servicios de alimentación, transporte, etc... a los ciudadanos que cumplen con el confinamiento y respetan cada una de las reglas que nos dan para que todo esto se frene.. a las empresas que están colaborando aportando ropa de protección, ropa de cama, mascarillas de buceo, tablets para que los enfermos estén conectados con su familia, etc... a mis compañeros "titiriteros" por dar entretenimiento sin fin (que sería de nosotros sin la cultura!)... y por supuesto a los agricultores, pescadores, etc que hacen que sigamos teniendo alimento para llevarnos a la boca... GRACIAS DE VERDAD, DE CORAZON, GRACIAS!!!! ❤❤❤