View this post on Instagram

¡ Muchas felicidades mi bebé #alex !🎂😍 Ya son 2 añitos. Nos llenas cada día con tu energía y esa cara que dan ganas de comérsela. Que seas muy feliz y la vida te sonría. Nosotros estaremos siempre a tu lado, de la mano ❤️ #myfamily @sergioramos 🎶 Tuneweavers “Happy birthday, baby”