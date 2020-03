SHOWBIZ • 31 Mar 2020 - 09:13 AM

Al igual que otras muchas personas que, a falta de peluquerías en estos días de parálisis motivada por la crisis del coronavirus, han echado mano de todo su valor para convertirse en estilistas por un día, la cantante Chenoa no ha tenido reparo en agarrar durante un momento las tijeras para reducir en unos centímetros la longitud de su todavía larga melena.

Sin embargo, y como se desprende de la conexión en directo con la que ha deleitado esta semana a sus seguidores de Instagram, parece que la intérprete está necesitada de práctica a la hora de equilibrar la extensión de todos sus mechones. De hecho, la mallorquina ha causado, en palabras de sus fans, todo un "destrozo" en su pelo y ya ha dejado claro que no tiene intención de repetir experiencia.

"Así por delante no se nota mucho, pero cuando me doy la vuelta... Madre mía, ¡me he pegado un buen trasquilón! No ha sido una buena idea", ha reconocido la que fuera finalista de 'Operación Triunfo' en medio de la conversación que ha mantenido con sus fans, quienes no han podido evitar las bromas y comentarios jocosos a su costa.

"Os estáis riendo de mi corte de pelo. No lo quiero volver a hacer, porque ya lo he hecho mal. Si cojo otra vez las tijeras...", ha asegurado con resignación pero sin intención alguna de ocultar el desastre en que se ha convertido su cabellera.

Eso sí, en su última publicación la futura esposa del doctor Miguel Sánchez Encinas, con quien debería pasar por el altar en algún momento de este año, ha dejado claro que no compartirá más pruebas gráficas de la, por otro lado, agradable charla que ha mantenido con sus admiradores, sobre todo para no incidir más de lo debido en su documentada torpeza como peluquera ocasional.

"Gracias por el ratito en directo. Lo que se hace en el directo se queda en el directo. Besos de nieve, mucho ánimo y mucha fuerza. #Quédate en casa", les ha dirigido junto a una captura de pantalla relativa al mencionado encuentro virtual.