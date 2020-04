SHOWBIZ • 1 Abr 2020 - 08:27 AM

El cantante Alejandro Sanz se encuentra en estos momentos a miles de kilómetros de distancia de sus cuatro hijos, pero gracias a las redes sociales y a los diferentes programas de videoconferencias, esta distancia física se ha visto claramente compensada con la cercanía virtual que proporcionan las nuevas tecnologías de la comunicación.

De esta forma, y a la espera de poder darle un achuchón de verdad, el intérprete ha querido mandarle a su pequeña Alma, la benjamina de su familia, un abrazo muy caluroso por medio de su cuenta de Instagram. Hay que recordar que la niña reside en la ciudad de Miami junto a su madre, la empresaria Raquel Perera, quien también tiene a Dylan con el intérprete.

Por si eso no fuera suficiente, el astro de la música, quien vive este período de reclusión doméstica en su casa de Madrid, ha compartido una comparativa entre dos imágenes que, por un lado, le retratan a él en sus años de juventud y, por otra parte, a su adorada hija. El hecho de que ambos exhiban la misma mueca en las instantáneas pone de manifiesto un más que sorprendente parecido físico.

"Hoy mi abrazo va a viajar una distancia medida en momentos, a la velocidad de las ganas que tengo de volver a abrazar a mi Alma. #AbrazoADistancia #QuédateEnCasa", ha escrito con optimismo, pero también con un punto de resignación, en su espacio personal: una publicación que ha dejado gratamente sorprendidos a sus seguidores y, en especial, a amigos de la industria de la música como la también cantante Niña Pastori y el coreógrafo Poty Castillo.

El artista madrileño, quien también ha venido presumiendo en la esfera digital del talento que irradian Manuela -fruto de su extinto matrimonio con Jaydy Michel-, Alexander -al que tuvo durante su breve romance con Valeria Rivera- y el citado Dylan, ha estado muy ocupado en las últimas semanas con los preparativos de aquellos conciertos que, desde el salón de su casa, ha venido ofreciendo en el marco de diversas iniciativas solidarias para frenar la propagación del coronavirus y contribuir a las necesarias labores de investigación médica.

"Pause. Tiempo para reflexionar la vida pasada y futura. Hay un antes y un después, para no olvidar que viviendo tan deprisa la vida no se aprecia. #LaLigaSantaderFest", compartía este fin de semana junto a un vídeo de su original actuación doméstica, en la que no faltaron músicos que ponían sonido a sus versos desde sus respectivos hogares.