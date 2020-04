SHOWBIZ • 2 Abr 2020 - 07:35 AM

La modelo Ariadne Artiles, una de las celebridades más influyentes de la red en lo que a promover un estilo de vida saludable se refiere, ha proporcionado a todos sus seguidores de Instagram un menú semanal de comidas nutritivo a la par que económico, el cual contribuirá, a su juicio, a reducir al máximo las salidas a la calle para la compra de artículos básicos de alimentación.

La estrella de las pasarelas ha optado por una serie de recetas tan variadas como ligeras para estos días en los que, al margen de la actividad física que algunos realizan en casa, buena parte de la ciudadanía ha visto claramente reducida su quema de calorías. Eso explica que, entre la lista de ingredientes que requieren estos platos, destaquen frutas, verduras, legumbres y diversos tipos de pescado.

"Con el fin de poder ayudar me preguntaba... ¿Cómo podemos hacer para ir al súper lo menos posible? He organizado un planning de comidas muy completo para una semana. He recapitulado mis recetas favoritas para que así tengan una guía completa de cómo estructurar los días", ha anunciado la maniquí en su espacio personal antes de enumerar los productos que no deben faltar en la cesta de la compra.

"Arroz, vinagre de arroz, aceite de sésamo, soja, salmón, aguacate, mango, cebolla roja, edamame, rúcula, garbanzos, espinacas, papas, ajo, zanahorias, pimiento rojo y verde, calabacín, quinoa, tomates cherry, huevos, aceitunas, atún, orégano, maíz y Kale", ha añadido justo a continuación.

El listado de propuestas para el almuerzo o la cena abarca todos los días de la semana, aunque en el caso del domingo la celebridad otorga libertad total a sus admiradores para que, dentro de unos límites, se dejen llevar por algún que otro capricho: "El domingo toca día libre para lo que te dé la gana, aunque siempre será mejor si esos antojos son saludables", ha advertido a su base de fans.