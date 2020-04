View this post on Instagram

CORONARICTUS SMILY KILLER SESSIONS… num 4 PASEANDO PERROS …UN DIA MÁS … MI LIBERTAD …. águila andina meiga china … … TE EXTRAÑO !!!!!!! Y.... ya que ahora NO hay libertad para caminar pero SI para pensar... hago la pregunta : "Ahora que estamos encerrados en casa… ¿nos damos cuenta de cuanto nos autoconfinabamos frente a la pantalla del móvil cuando estábamos libres de estar por la calle, en el metro, en un bar, con amig@s ?” hasta mañana ! más!!!! #manuchao #coronarictus #paseandoperros