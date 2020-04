SHOWBIZ • 7 Abr 2020 - 12:36 PM

En los últimos habían surgido nuevos rumores sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, propiciados por el hecho de que han aparecido juntos en varias ocasiones en sus respectivas Stories de Instagram.

La actriz ha confirmado ahora que, efectivamente, siguen viviendo bajo un mismo techo con su hija Kailani y compartiendo el período de aislamiento, pero ha descartado la opción de que decidan darle otra oportunidad a su matrimonio.

La hija del famoso humorista Eugenio Derbez ha confirmado durante una conversación por videollamada que ha mantenido con el actor Justin Baldoni que ambos continúan adelante con el proceso de separación, pero haciendo hincapié en que su ex y ella siguen "en buenos términos"

"Resulta muy difícil responsabilizarse de uno mismo y admitir toda la responsabilidad por tu parte, sin intentar que el otro cambie o... no sé... que vea lo que no está viendo, o que haga lo que no está haciendo", ha afirmado. "Una de las cosas que más nos ha ayudado a los dos es admitir todo lo que hemos hecho y dejar de provocarnos mutuamente y de quejarnos por todas esas cosas que piensas que no son justas. Hemos estado trabajando en nosotros mismos por separado".

Aislinn ha reconocido que jamás se imagino que pudiera acabar sucediéndoles algo así precisamente a ellos, pero ha coincidido con Justin Baldoni en que su vínculo con Mauricio está evolucionando para convertirse en uno fraternal.

"Sigue habiendo mucho amor, pero a veces las relaciones cambian y tenemos que seguir adelante", ha afirmado.