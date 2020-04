SHOWBIZ • 9 Abr 2020 - 11:43 AM

La actriz Florence Pugh se ha convertido en la última celebridad en ser víctima de un acoso sin precedentes en las redes sociales por la relación sentimental que mantiene con Zach Braff, el antiguo protagonista de la serie 'Scrubs'.

Al igual que le ha sucedido a Camila Morrone, la novia de Leonardo DiCaprio, la intérprete de 'Mujercitas' ha venido recibiendo un sinfín de comentarios críticos o burlones acerca de la diferencia de edad de 21 años que existe entre su pareja y ella.

Publicidad

La gota que ha colmado el vaso y ha conseguido que estalle públicamente ha sido la reacción que causó este lunes una inocente publicación con la que solo pretendía felicitar a Zach por su cumpleaños.

"Ocho minutos después de que publicara esa foto, el 70% de los comentarios eran ya horribles, bordeando lo abusivo, y básicamente estaban haciéndole bullying a alguien en mi cuenta. Es la primera vez en toda mi 'vida de Instagram' que he tenido que desactivar los comentarios. Jamás he permitido o tolerado ese tipo de comportamiento en mi cuenta, nunca he fomentado una actitud tóxica", ha lamentado Florence en un vídeo.

La intérprete ha advertido que se verá obligada a "romper su relación" con muchas personas si continúa recibiendo este tipo de mensajes cargados de odio y, a quienes se han atrevido a cuestionar su noviazgo con Zach, les ha respondido de la siguiente manera: "Tengo 24 años. Llevo trabajando desde los 17 y empecé a ganar mi propio dinero a esa edad. Me convertí en adulta a los 18. E insisto, tengo 24 años. No necesito que tú ni nadie me digas a quién puedo o debo amar, yo jamás lo haría. No es asunto tuyo".